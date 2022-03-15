المؤبد لمتهمين بجيازة 108 طربة و70 لفافة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الثلاثاء، كل من: "هـ.ع.ر"، و"س.ن.س"؛ مزارعين، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بحيازة 108 طربة لمخدر الحشيش، و70 لفافة لنبات الحشيش "القنب"؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 31058 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين، محل إقامتهما الأصلي محافظة شمال سيناء، عقدا العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائهما، في نطاق محافظة الإسكندرية.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهما، ألقي القبض عليهما، خلال تواجدهما داخل سيارة مرابطان على جانب الطريق، وبتفتيش المتهم الأول، عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهم الثاني، وجدَ بحوزته حقيبة بداخلها 108 طربة لذات المخدر، وكذلك 2 جوال بداخل كل منهما 35 لفافة لنبات الحشيش "القنب"، بإجمالي 70 لفافة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لمساعدتهما في عملية الترويج، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن.