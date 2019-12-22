قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تتوجه بالكامل نحو تأمين المنتجات الأساسية للأسر بشكل عام، مع الاهتمام بشكل أخص بالأسر الأولى بالرعاية خصوصًا مع حلول شهر رمضان.

وأضافت القباج، في مداخبة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن وزارة التضامن الاجتماعي دائمة التنسيق مع صندوق تحيا مصر، خاصة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية، لعمل قاعدة بيانات محددة تمكن من تنفيذ خريطة توزيع جغرافية تتفادى أي ازدواجية في صرف «شنط» الأغذية.

وذكر أن عدد الحقائب التي ستخرج من الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر سيتخطى 1.2 مليون كرتونة غذاء متكاملة تكفي الأسرة حتى 15 يومًا، مع توزيع وجبات ساخنة خاصة في المناطق التي يعاني سكانها من مشكلات صحية، لافتة إلى تقديم مساعدات نقدية للسيدات المعيلات بجانب «كراتين» الأغذية على مدار شهر رمضان.

وأشارت إلى تخصيص مبالغ نقدية في المواسم، خاصة في شهر رمضان والأعياد، للأسر المرفوضة من برنامج «تكافل وكرامة» ولم تحصل على الدعم النقدي، مع توفير كراتين غذاء تعادل قيمتها 500 جنيه خلال الشهر.