مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 11 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلنت مصادر طبية، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 11 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل شاب في العشرينيات من عمره أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

وذكرت الوزارة أن المواجهات خلفت إصابة 6 شباب آخرين، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأفادت بأن حالاتهم متوسطة إلى طفيفة.

وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق أن فتى (17 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بمخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت كذلك عن خمس إصابات أخرى، إحداها لطفل (14 عاما)، وصفت حالته بالخطيرة.

وقالت مصادر أمنية إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي المخيم، ومحاصرة منزل سكني لاعتقال "مطلوب" بداخله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في حدة التوتر في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل نحو 10 فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.