محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022، واستعراض معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالمحافظة،

واستمع المحافظ خلال الاجتماع لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

واستعرض الغضبان، خلال الاجتماع، الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كل الأصعدة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وخاصة مشروعات تطوير الطرق والميادين، والمشروعات الخدمية الجديدة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.