عبدالحميد ولطيف يساندان لاعبي الزمالك في المران الأول بالجزائر

حرص جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر وخالد لطيف أمين الصندوق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة على متابعه مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الثلاثي في المران من أجل مؤازرة وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا