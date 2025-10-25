سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق أورلاندو بايرتس هزيمة مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، من فريق سانت إيلوا لوبوبو، ليودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي.

وأقيمت مباراة إياب دور الـ32 اليوم السبت، في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات إياب الدور الـ 32، من مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

جدير بالذكر أن سقط فريق أورلاندو بايرتس في الكونغو بثلاثية نظيفة.

ونجح أورلاندو بايرتس في افتتاح أهدافه اليوم في الدقيقة الـ 39، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 68، وخطف اللاعب أبوليس هدف الريمونتادا في الدقيقة الـ 90+5.

ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، والتي اتسمت لصالح الفريق الكونغولي بنتيجة 5-4.

وبتلك النتيجة ودع فريق أورلاندو بايرتس بشكل رسمي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وسبق وأن ودع الفريق الجنوب أفريقي منافسات البطولة القارية، في الموسم الماضي، على يد نادي بيراميدز حامل اللقب بالدور نصف النهائي.