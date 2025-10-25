 متحدث مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح: استشهاد 88 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
متحدث مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح: استشهاد 88 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر


نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 6:48 م | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 6:49 م

أكد الدكتور نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح، أن 88 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، موضحًا أن بعضهم تم إعدامهم بدم بارد سواء عبر الحرمان من العلاج أو بالتعذيب داخل المعتقلات.

وأضاف الوحيدي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية أمل الحناوي ، أن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية التي كانت تتولى توثيق الجرائم والتعرف على هوية الجثامين استشهد معظمها بفعل القصف الإسرائيلي.

وشدد الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإلزام الاحتلال بالكشف عن المقابر والسجون السرية التي يحتجز فيها الفلسطينيين، وعلى رأسها السجن رقم 1391، مؤكدًا أن ما تمارسه إسرائيل من تمثيل بجثامين الشهداء يُعد انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف الإنسانية.

