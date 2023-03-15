طلائع الشعب الإرشادية بالمنيا تشارك بفعاليات الملتقى الكشفي الثالث المقامة في أسيوط

صرح مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن طلائع الشعب الإرشادية والكشفية بالمنيا، تشارك بفعاليات الملتقى الكشفي الثالث المقامة بمحافظة أسيوط؛ بهدف اكساب الطلائع مجموعة متنوعة من المهارات التي يجب أن يتحلى بها ممارسي الكشافة بجميع فروعها.

وأكد عكاشة على ضرورة تنمية المهارات الكشفية وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الألعاب الكشفية للنشء، وتنمية المهارات والقدرات الشخصية والأخلاقية للطلائع.

وكانت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء"، قد نفذت الملتقى الكشفي الثالث بنزل الشباب بمحافظة أسيوط بالمخيم الكشفي، خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري، وذلك ضمن الملتقيات الكشفية التي تتضمن لقاءات حوارية وتنموية وتوعية للطلائع أعضاء فرق الكشافة، والمرشدات، والأشبال، والزهرات، بمشاركة 8 مرشدات وقائدة، بمرافقة مسئول النشاط الكشفي.

وقد تضمن البرنامج جلسات تدريبية منها تقاليد تحية العلم، والتخييم، وأعمال الريادة، وورش فنية، وملاحة، وتدريبات على البوصلة والاتجاهات.

جدير بالذكر أنه تم انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي الثالث لمحافظات الصعيد بمحافظة أسيوط، بمشاركة 5 محافظات وهي "سوهاج، بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.