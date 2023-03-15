متظاهرون فرنسيون ينزلون إلى الشوارع مع اقتراب إصلاحات التقاعد من النهاية

تنظم النقابات العمالية الفرنسية إضرابات حاشدة ومظاهرات، اليوم الأربعاء، احتجاجا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، في مسعى للضغط على النواب، حيث تقترب العملية البرلمانية من الوصول لذروتها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتزامن المظاهرات مع اجتماع للجنة برلمانية مشتركة سوف تضع مسودة لمشروع القانون من أجل تصويت نهائي غدا الخميس.

ومن غير المتوقع أن يتغير المبدأ الأساسي للإصلاحات المتمثل في رفع الحد الأدنى للتقاعد في فرنسا إلى 64 من 62 والذي أثار المظاهرات.

ورغم الاحتجاجات، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس الماضي على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، ولا يزال يتعين موافقة الجمعية الوطنية "الغرفة الأدنى بالبرلمان الفرنسي"، على خطة رفع سن التقاعد.

وتقود النقابات العمالية، التي تشجعت باستطلاعات الرأي التي تظهر اعتراض قطاعات واسعة من الجمهور على خطط ماكرون، المسيرات عبر أكبر مدن البلاد بدعم من الأحزاب السياسية التي تعارض مشروع القانون.

وأدت الإضرابات إلى عرقلة حركة السكك الحديد حيث جرى إلغاء رحلات ما يصل إلى ثلاثة أخماس القطارات التي تخدم منطقة باريس، بحسب الشركة المشغلة (اس ان سي اف).

وأمرت هيئة الطيران الخطوط الجوية بخفض الرحلات بواقع 20% في مطار أورلي في باريس.

ومن ناحية أخرى، تأثرت بالفعل شحنات تسليم الوقود من المصافي الفرنسية، بما في ذلك المملوكة لشركة توتال انرجيز واكسون موبيل، لأيام.