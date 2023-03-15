 15 مارس 2023.. الدولار يسجل 30.84 جنيه للشراء و30.95 للبيع في البنك المركزي - بوابة الشروق
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15 مارس 2023.. الدولار يسجل 30.84 جنيه للشراء و30.95 للبيع في البنك المركزي

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 10:40 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 15 مارس 2023.

استقر سعر الدولار في البنك المركزى مسجلا 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الصرف فى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


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