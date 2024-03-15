إسرائيل تتعهد باستخدام الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية إلا وفقا لما يمليه القانون الدولي، وذلك في رسالة إلى الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه اليوم الجمعة.

ولكن المتحدثة أضافت أن هذا مطلب ينطبق على العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وليس إسرائيل فقط.

وجاءت تصريحات المتحدثة بعد أن أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى الرسالة نقلا عن ممثلين إسرائيليين وأمريكيين.

وتأتي الرسالة بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي في فبراير. ولا يشير القرار إلى إسرائيل على وجه التحديد، رغم أنه جاء بعد ضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في حرب غزة.

وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل إرسال الرسالة بحلول منتصف مارس.

وينبغي على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الآن أن يبلغ الكونجرس بحلول 25 مارس عما إذا كانت الالتزامات التي قدمتها إسرائيل موثوقا بها، والإ فإن المزيد من إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل قد تتأخر، حسبما ذكرت جيروزاليم بوست.