شيرين رضا مازحة عن أغاني عمرو دياب خلال زواجهما: هيغني لمين غيري؟ دا أنا أذبحه!

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل طلب الفنان عمرو دياب يدها للزواج من والدها الفنان الراحل محمود رضا.
وقالت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن الفنان عمرو دياب دخل على والدها في غرفة النوم -نائما- ليطلب يدها للزواج، ذاكرة أنها تزوجته لمدة 3 سنوات.
وردت على تساؤل الإعلامية بسمة وهبة، حول عدد أغاني عمرو دياب التي غناها لها خلال فترة زواجهما، لترد شيرين رضا مازحة: «كلهم، هيغني لمين ثاني؟ ده أنا أذبحه!».
وكررت الإعلامية بسمة وهبة نفس السؤال، قائلة: «وبعد الانفصال كام أغنية؟» لتجيب: «معرفش! كل الناس تقول لي كل أغنية عمرو دياب بعد الانفصال دي ليكي؟ أقولهم أه، هعمل إيه؟».
وأكدت أنها لم تغار من معجبات زوجها السابق الفنان عمرو دياب، معللة ذلك بأن «الغيرة تزعج صاحبها» لا سيما أن زواجها من شخص مشهور مثله كان يعني أنه سيكون له معجبون.
وتابعت: «لو غيرت عليه، ومين دي وبتكلم مين؟ أنا اللي هتعب في الآخر، لأنه هو هيفضل حواليه نسوان، وأنا بسميهم نسوان مهما كان سنهم، لأن اللي تجري وراء راجل بالأسلوب ده تبقى نسوان مش ست؛ لأن الستات محترمات».
وأضافت أنها اختارت أن تثق بزوجها السابق الفنان عمرو دياب، موضحة أنها تحب أن تتعامل مع الأشخاص من منظور الثقة في مقابل أن تترك لهم الفرصة لإثبات قدر تحملهم هذه الثقة.