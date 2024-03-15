شيرين رضا مازحة عن أغاني عمرو دياب خلال زواجهما: هيغني لمين غيري؟ دا أنا أذبحه!

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل طلب الفنان عمرو دياب يدها للزواج من والدها الفنان الراحل محمود رضا‎.‎

وقالت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن الفنان عمرو دياب دخل على ‏والدها في غرفة النوم -نائما- ليطلب يدها للزواج، ذاكرة أنها تزوجته لمدة 3 سنوات‎.‎

وردت على تساؤل الإعلامية بسمة وهبة، حول عدد أغاني عمرو دياب التي غناها لها خلال فترة زواجهما، لترد ‏شيرين رضا مازحة: «كلهم، هيغني لمين ثاني؟ ده أنا أذبحه‎!‎‏».‏

وكررت الإعلامية بسمة وهبة نفس السؤال، قائلة: «وبعد الانفصال كام أغنية؟» لتجيب: «معرفش! كل الناس تقول لي ‏كل أغنية عمرو دياب بعد الانفصال دي ليكي؟ أقولهم أه، هعمل إيه؟».‏

وأكدت أنها لم تغار من معجبات زوجها السابق الفنان عمرو دياب، معللة ذلك بأن «الغيرة تزعج صاحبها» لا سيما أن ‏زواجها من شخص مشهور مثله كان يعني أنه سيكون له معجبون‎.‎

وتابعت: «لو غيرت عليه، ومين دي وبتكلم مين؟ أنا اللي هتعب في الآخر، لأنه هو هيفضل حواليه نسوان، وأنا ‏بسميهم نسوان مهما كان سنهم، لأن اللي تجري وراء راجل بالأسلوب ده تبقى نسوان مش ست؛ لأن الستات ‏محترمات».‏

وأضافت أنها اختارت أن تثق بزوجها السابق الفنان عمرو دياب، موضحة أنها تحب أن تتعامل مع الأشخاص من ‏منظور الثقة في مقابل أن تترك لهم الفرصة لإثبات قدر تحملهم هذه الثقة.‏