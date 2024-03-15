 انتشال جثثين وإنقاذ 34 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس التونسية - بوابة الشروق
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انتشال جثثين وإنقاذ 34 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس التونسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 11:04 م

أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الجمعة، انتشال جثتين ونجدة 34 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس جنوب البلاد.

وينحدر المهاجرون من دول أجنبية وكان عددهم قرابة 70 شخصا على المركب وفق شهادات نقلها الحرس الوطني التونسي في بيان.

وتُجرى عمليات تمشيط بحثا عن المفقودين.

وأضاف البيان أن القارب المنكوب كان أبحر من سواحل دولة مجاورة، ويرجح أن تكون سواحل ليبيا القريبة من السواحل الجنوبية لتونس، وهو المسار الاعتيادي الذي تسلكه قوارب مهربي البشر في طريقهم إلى سواحل إيطاليا.

وهذه ثاني عملية إنقاذ خلال أسبوع واحد في سواحل جرجيس، حيث أعلن الحرس الوطني السبت 9 مارس عن انتشال خمس جثث وإنقاذ 24 مهاجرا.

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