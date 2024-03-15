رئيس مدينة دهب يتابع كميات وأسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

أجرى اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة داخل معارض "أهلًا رمضان"، ومنفذ الخدمة الوطنية، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفع المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة السلع بأسعار في متناول الجميع.

وتجول رئيس المدينة داخل المعارض للاطمئنان على توافر السلع بكافة أصنافها، ومدى التزام التجار بنسب التخفيضات المتفق عليها خلال اليوم الأول من افتتاح المعارض.

وقال رئيس المدينة، إن كافة السلع الغذائية متوافرة داخل المعارض، ويجري إعلان التسعيرة على كل سلعة غذائية، مؤكدًا أن نسبة التخفيض تتراوح بين 20 حتى 30% عن مثيلتها في المحلات التجارية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المعارض يوجد بها كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، ويمكن للمواطن الحصول على عدد 2 كيلو بحد أقصى، مشيرًا إلى أن المدينة تضم معرضين لتخفيف العب على المواطنين، إحداهما بمنطقة دهب سكوير، والآخر بمنطقة العصلة، إضافة إلى منفذ تابع للقوات المسلحة.

وأكد على استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع متابعة مستمرة للتأكد من توافر السلع الغذائية بهم، لافتًا إلى أنه يجري تزويد المعرضين بكافة السلع الغذائية من الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، وسوبيا، إضافة إلى اللحوم.