الرئيس الموريتاني يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الغزواني خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الخميس من بلينكن على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات والعمل على قيام حل مستديم. ورحب الرئيس الموريتاني بتعزيز الشراكة الأفريقية-الأمريكية، وما أبداه بلينكن من استعداد لدعم أولويات القارة.

وأشار إلى أنها أولويات كثيرة ومتعددة الأبعاد، تأتي على رأسها قضايا الأمن والاستقرار والتعليم وترقية الشباب وتمكين المرأة وترسيخ الديمقراطية وتسريع الاندماج الاقتصادي لبناء تنمية مستديمة شاملة. ويتولى الرئيس الموريتاني رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ شباط/فبراير الماضي لمدة عام.