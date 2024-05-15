القسام تعلن مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا إسرائيليا خلال تنفيذها عملية مركبة في جباليا

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا إسرائيليا خلال تنفيذها عملية مركبة في منطقة «بلوك 4» بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن «عناصرها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، واستهدفوا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد واشتبكوا معها».

وأشارت إلى تفجير عبوة «شواظ» في دبابة ميركافا فور تقدم قوة النجدة للمكان، منوهة أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف المكان بشكل همجي، بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض.

وفي وقت سابق، قالت القسام، إن عناصرها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى أن عناصرها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع «D9» بقذيفة «الياسين 105» على مفترق الترنس في مخيم جباليا.

وتدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وسط سماع دوي انفجارات في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة