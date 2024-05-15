الإسكان: توجيه برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في شوارع وميادين العبور

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أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية موسعة بمدينة العبور، رفقة رئيس الجهاز المهندس أحمد رشاد؛ لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، والنظافة والزراعة وعمليات الصيانة.

واستهل نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، الجولة بتفقد مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر، المرحلتين الأولى والثانية بالحي الترفيهي، للتأكد من جودة أعمال الصيانة داخل المشروع، وكذلك النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء.

وواصل غنيم الجولة بتفقد الحالة العامة للطرق والمرافق والزراعة والأمن والكهرباء والمخالفات والإشغالات والنظافة والتجميل، بالأحياء (الترفيهي، والتاسع، والشباب والمستقبل مروراً بالطرق الرئيسية للمدينة)، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تواجه السكان.

وأكد المهندس أمين غنيم ضرورة تكثيف حملات رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والأعمدة بالشوارع والميادين، للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من تغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظاً على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها.

كما وجه بمراجعة ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وصيانتها واحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وتغطية أبواب الأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.

ووجه كذلك بتكثيف أعمال نظافة أرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء، مشددا على ضرورة التلافي الفوري للملاحظات التي رصدت في أثناء المرور؛ لتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى بيئة حضارية.

وشدد غنيم على محاسبة المقصرين في وجود أي مخالفات رصدت في أثناء الجولة، وكذلك المقصرين في خروج أي أعمال تخص الزراعة أو النظافة والصيانة بمواصفات دون المستوى، وكذلك التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة والصيانة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء ومحيط العمارات.