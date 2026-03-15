باكستان تؤمن إمدادات وقود بديلة من دول الخليج وسط استمرار التوترات الإقليمية

أعلنت الحكومة الباكستانية أنها أمنت ترتيبات إمداد بديلة للوقود من منطقة الخليج لتجنب النقص المحتمل في الوقود في أعقاب التوترات الإقليمية المستمرة.

وعقد اجتماع افتراضي للجنة مراقبة أسعار البنزين، أمس السبت، برئاسة وزير المالية محمد أورنجزيب. وجاء الاجتماع في إطار المراجعة اليومية المستمرة التي تجريها اللجنة لقطاع الطاقة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لمخزونات المنتجات البترولية على مستوى البلاد، وتلقت إحاطات حول المخزون الحالي من النفط الخام والمنتجات المكررة وترتيبات الاستيراد الجارية ولوجستيات سلسلة التوريد. كما تم إطلاع الأعضاء على الشحنات المتجهة حاليا والشحنات الإضافية التي يجرى ترتيبها لتعزيز الاحتياطيات الوطنية.

وأشارت اللجنة عن رضاها بأنمخزونات المنتجات البترولية لا تزال عند مستويات مريحة وأن سلاسل الإمداد تعمل بسلاسة مع وجود ترتيبات كافية لضمان استمرارية الإمداد في الأسابيع المقبلة.