تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد لجوء بعض المتواجدين بالقرب موقع حريق كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى الغناء وإقامة الصلوات من أجل إنقاذ الكاتدرائية.

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن أسفه لهذا الحادث، قائلا: «أنا حزين هذه الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق».