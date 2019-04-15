روسيا: نتطلع ألا يحدث صراع عسكري مع الناتو لأنه سيكون كارثة على البشرية جمعاء

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو عن تطلع بلاده إلى عدم حدوث صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال جروشكو - لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين - "إن كل العقلاء يأملون في ألا يحدث صراع مسلح بين روسيا وحلف الناتو، لأن هذا سيكون كارثة على البشرية جمعاء.. وأنا متأكد أنهم في واشنطن وبروكسل يفهمون هذا".

وأضاف "أن التعاون في المجالين المدني والعسكري توقف بشكل كامل مع الحلف، مشيرا إلى أن الناتو هو من رفض أجندة العمل مع روسيا".. لافتا إلى أنه لا توجد أي إشارات بأن الحلف يعرف كيفية الخروج من هذا الطريق الذي وصفه بـ"المسدود".