قتيل وجرحى بإطلاق نار مروع قرب ملهى ليلى فى أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل رجل أمن وجرح ثلاثة أشخاص آخرين فى إطلاق نار وقع، فجر أمس، بالقرب من ملهى ليلى شعبى فى ملبورن، فى أجواء من تصاعد العنف المرتبط بانتشار الأسلحة فى ثانى مدن البلاد.

وأوضحت الشرطة أن اثنين من حراس ملهى «لاف ماشين» الواقع فى حى براران، وأحد رواده كان ينتظر دوره للدخول جرحوا.

وقال أندرو ستامبر من شرطة ولاية فكتوريا (جنوب غرب) وعاصمتها ملبورن، للصحفيين، أمس: «يبدو أن إطلاق النار جرى من سيارة على حشد كان يقف خارج الملهى»، مضيفا: «إنه عمل مروع. هذا ملهى مزدحم، ومن أكبر ملاهى ملبورن فى أحد الأحياء الأكثر ازدحاما فى المدينة»، وفقا لموقع «سكاى نيوز عربية» الإخبارى.

من جانبها، ذكرت ناطقة باسم الشرطة الأسترالية لوكالة الصحافة الفرنسية أن إطلاق النار هذا ليس مرتبطا بالإرهاب على الأرجح.