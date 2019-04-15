ألمانيا تعتزم تأسيس المزيد من مراكز استقبال اللاجئين والمهاجرين

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن إجرائها مباحثات مع ولايات اتحادية بشأن تأسيس مزيد من مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين.

وقال وكيل وزارة الداخلية هلموت تايشمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نجري مباحثات مع ولاية سكسونيا لإنشاء مركزين آخرين، لاسيما في مدينتي كمنيتس ولايبتسيج".

وأضاف أنه من المحتمل أن يتبع ذلك اتفاقات مع ولايتين أخريين بشأن تأسيس مركز في كل منها حتى نهاية شهر يونيو القادم، وقال: "وقد تواصلت معنا ولايات اتحادية أخرى وأعربت عن اهتمامها بالتعاون".

يشار إلى أن مراكز الاستقبال الجديدة المتفق عليها في اتفاقية الائتلاف الحاكم للاجئين والمهاجرين تحت اسم "مراكز المرساة" موجودة في أربع ولايات اتحادية فقط حتى الآن.

ومن المقرر بحسب اتفاقية الائتلاف أن تتعاون الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين والهيئة الاتحادية للعمل ومكاتب الشباب وهيئات شؤون الأجانب داخل هذه المراكز مستقبلا، على أن يتم إعادة من لا يحصل على وضعية حماية مباشرة من هذه المراكز إلى يلاده أو إلى الدولة الأوروبية الأخرى المسؤولة عن طلب لجوئه.

يشار إلى أن هناك حاليا سبعة مراكز مرساة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، كما أن هناك مركزا واحدا في كل من لباخ وزارلاند ودريسدن وسكسونيا.

وكانت الحكومة الاتحادية أبرمت اتفاقا بالفعل مع ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا مؤخرا بشأن تأسيس مركز، ولكن ليس مقررا أن يسمى "مركز مرساة".