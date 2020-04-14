هاني شاكر يستعد لطرح فيديو كليب «الجيش الأبيض»

يستعد المطرب هاني شاكر لطرح فيديو كليب جديد بعنوان «الجيش الأبيض»،خلال أيام، وذلك دعما لأطباء مصر على ما يبذلونه كل يوم بتفان وإخلاص، وتقديرا لمجهوداتهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل صحة وحياة أبناء مصر في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ.

يذكر أن المطرب هاني شاكر قد طرح في شهر فبراير الماضي، أغنية «عيد الحب»، بالاشتراك مع المطربة ريهام عبد الحكيم، والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع ومكساج أسامة كمال.