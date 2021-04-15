 بلينكين: إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم «استفزازي» - بوابة الشروق
الخميس 15 أبريل 2021 6:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

بلينكين: إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم «استفزازي»

رويترز
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 6:04 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 6:04 ص

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إعلان إيران عزمها على البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة خطوة "استفزازية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك بمقر حلف شمال الأطلسي، اعتبر بلينكن أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا.

 وقال إنه "في حين تظهر واشنطن جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة".

هذا أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز جاء كردٍ أولي على حادث المنشأة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الخميس في فيينا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك