وزيرة الدفاع الألمانية: جنودنا سيغادرون أفغانستان بحلول منتصف أغسطس المقبل

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب كارنباور، اليوم الخميس، إن ألمانيا تعتزم سحب جنودها الـ1100 المتمركزين في أفغانستان بحلول منتصف أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن خططهما لمغادرة البلاد.

وكتبت الوزيرة هي والمفتش العام إيبرهارد زورن إلى الجنود، إن " قوات الجيش الألماني (البوندسفير) ستغادر أفغانستان بفخر.. لقد نفذ جنودنا كل الأوامر التي كلفهم بها البرلمان".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس الأربعاء، عن خطط للبدء بالانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وبعد الولايات المتحدة، يوجد لألمانيا ثاني أكبر وحدة عسكرية متمركزة هناك وقوامها نحو 10 آلاف جندي.

ويعتزم البوندسفير الألماني سحب قواته بشكل أسرع من الولايات المتحدة، مع خطط لإخلاء المعسكر في منطقة مزار الشريف الواقعة شمالي البلاد في غضون أربعة أشهر.

كما تقرر أن يعود الجنود المئة المتمركزين في العاصمة كابول إلى بلادهم في نفس التوقيت.