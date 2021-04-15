الإمارات تعتمد استراتيجية لاستقطاب المواهب

اعتمدت الإمارات، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي "تسعى الإمارات من خلالها لتكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية".

وتشكل الاستراتيجية "خطة عمل متكاملة لتعزيز جاذبية الدولة أمام العقول والمواهب اللامعة من كافة أرجاء العالم، والحفاظ على المكانة التي تحظى بها الإمارات كواحدة من أفضل دول المنطقة والعالم جذباً للعقول.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي:"مسيرة الإمارات قامت منذ بداياتها على الفكر المبدع والعقول المبتكرة، قدرتنا على استقطاب أفضل المواهب جزء مهم من استعدادنا للمستقبل، الإمارات كانت وستظل وطناً للفكر الإنساني المبدع وللعقول الفذة، العقول الاستثنائية جزء مهم من استعداد الإمارات للمستقبل".

وحددت الاستراتيجية عددا من المستهدفات منها أن تكون دولة الإمارات ضمن قائمة أعلى 10 دول في فئة "المهارات عالية المستوى"، وضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر اكتساب العقول، وضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر "سهولة استقطاب موظفين من أصحاب المهارات.

كما اعتمد المجلس سياسة تنمية الصادرات الإماراتية الهادفة إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة.

وقال الشيخ محمد بن راشد "اعتمدنا سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل لـ50% من صادراتنا، عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم".