تشاووش أوغلو: أمريكا تلغي نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ألغت خططا لإرسال سفينتين حربيتين عبر المضيق التركي إلى البحر الأسود هذا الأسبوع، بعد أن حذرت روسيا السفن الأمريكية بضرورة الابتعاد عن المنطقة الساحلية التي ضمتها في عام 2014.



وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع تلفزيون إن تي في: "ألغت الولايات المتحدة شفهيا المرور أمس. لم نتلق بيانا مكتوبا بعد".



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه لم يتم تقديم أي سبب لإلغاء الخطة التي كان من المقرر بموجبها عبور السفينتين الحربيتين الأمريكيتين إلى البحر الأسود يومي الأربعاء والخميس.



وحذرت روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن أي انتشار للبحرية الأمريكية في البحر الأسود سوف يعتبر عملا "استفزازيا للغاية". وصرح نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف للصحفيين بأن تهديدات الولايات المتحدة بعواقب للأفعال الروسية فى أوكرانيا سوف تقوى فقط تصميمها على الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية.



ووصلت التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى أعلى مستوياتها منذ انتهاء القتال على نطاق واسع في الصراع الذي بدأ بعد أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم في البحر الأسود. وأدت الحرب حول وضع منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص.



وتتهم أوكرانيا روسيا بتأجيج التوترات لكسب أداة تأثير في المحادثات بشأن مستقبل المناطق.