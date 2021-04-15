مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية السودانية

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط الجوية السودانية.



وقع المذكرة ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية، ومن الجانب المصرى الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.



وفي بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بالسيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية، مشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وتنشيط حركة السفر و الطيران، ضمن خطة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تسخير كافة الإمكانيات ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب السوداني وخاصة في مجال الطيران المدني.



وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام كوادر مصرللطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية في مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية وكذا المشاركة في تحديث أسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات وتطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية فى مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الايوزا وال TSO، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال الأسواق الحرة والخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية فى مجال أمن الطيران وكذا تطوير الخدمات الارضية وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الايزاجو والتعاون فى مجال الشحن الجوى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية الأخرى وذلك لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين وبما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للشركتين الوطنيتين.



واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الطرفين وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها.



ومن جانبه، أعرب ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصرللطيران لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة، مشيداً بتاريخ مصر للطيران العريق كونها أول شركة طيران أنشأت بأفريقيا والشرق الأوسط.