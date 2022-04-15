طولان: الحكم حرمنا من الفوز أمام طلائع الجيش

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن التعادل مع طلائع الجيش نتيجة غير عادلة، نتيجة الأخطاء التحكيمية على حد قوله.

وتعادل إنبي مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الطلائع إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «نستحق الفوز على طلائع الجيش، بعد أن أضاع الفريق أكثر من فرصة محققة خاصة في الشوط الأول».

وأضاف: «الحكم حرمنا من ضربة جزاء صحيحة كانت كفيلة بتغيير مسار اللقاء تماما قبل أن يتعادل طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة».

كما تطرق مدرب إنبي للحديث عن تولي إيهاب جلال قيادة تدريب المنتخب، بقوله: «أدعم المدرب الوطني في قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل كارلوس كيروش».

وأتم: «الأهم هو دعم إيهاب جلال لتصحيح مسار الكرة المصرية، لكنني حزين بسبب الحملة التي يشنها البعض على تعيين جلال خاصة أنه يملك فكر مميز».