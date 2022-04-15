الرئيس الصيني وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية



بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال شي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية - إن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية.

وأضاف أنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائية.

وطلب الرئيس شي من الأمير محمد بن سلمان نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويعطي الجانب الصيني الأولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الإستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.