 قطر: العمل عن بعد لمعظم القطاعات بالبلاد غدا - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 9:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قطر: العمل عن بعد لمعظم القطاعات بالبلاد غدا

(قنا)
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:01 م

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، أنه تقرر اعتماد العمل عن بعد، غدا الثلاثاء، لكل لموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة؛ نظرا للحالة الجوية الاستثنائية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت الأمانة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه يستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، وكذلك الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.

وأهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة، واتباع إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك