 رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع أنشطة المهام الأدائية بإدارة شرق - بوابة الشروق
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع أنشطة المهام الأدائية بإدارة شرق

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 2:54 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 2:54 م

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، يرافقه إسماعيل العوامي مدير الامتحانات، معهدي فتيات محرم وجمال زين الدين الابتدائيين، التابعين لإدارة شرق التعليمية الأزهرية؛ تزامنا مع انطلاق أنشطة المهام الأدائية، لصفوف النقل العليا من الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي.

ويذكر أن المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب التلاميذ للمهارات، التي تم التدريب عليها في المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، ولقد بدأت أنشطة المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي اليوم الاثنين، بأنشطة اللغة العربية، والتربية الدينية، والرياضيات، وتستمر لـ3 أيام، بأنشطة تكنولوجيا المعلومات، واللغة الإنجليزية.

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