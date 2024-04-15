متحدث الحكومة الإسرائيلية يكشف لـCNN عدد الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، لشبكة CNN، الاثنين، إن إيران أطلقت 170 طائرة مسيرة، و120 صاروخا باليستيا، و30 صاروخ كروز على إسرائيل، ليلة السبت.

وفي حديثه لمذيع شبكة CNN ماكس فوستر، الاثنين، قال منسر: «إيران هي المحور وراء كل الإرهاب في منطقتنا، حيث تسيطر على حماس، وحزب الله، والمسلحين الحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق».

وأضاف: «لكننا كنا مستعدين مع حلفائنا، ونحن مستعدون لكل احتمال هجومي ودفاعي»، وفقًا لادعاءاته. ولم يتطرق منسر إلى كيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، قائلا إن «المسئولية الأساسية لكل حكومة هي حماية شعبها». واستطرد: «لكن سواء كان هناك رد أم لا، فإننا نقاتل إيران كل يوم، والحكومة من جانبها ستتخذ القرار بشأن كيفية الرد».

وتساءل: «لقد كنا نواجه إيران لسنوات عديدة، لكن ماذا سيحدث لو كان أحد هذه الرؤوس الحربية نوويا؟ ماذا سيحدث لو أصبحت إيران قوة نووية؟ لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع حدوثه». وزعم أن «إيران تكره بلاده لأنها تصنع السلام مع الكثير من البلدان في المنطقة»، مؤكدًا أن بلاده مستمرة في عقد اتفاقيات السلام.

ولفت إلى أن «بلاده تعتزم مواجهة التهديد الإيراني للتأكد من أن طهران لن تصبح أبدا قوة نووية، مع مواصلة المعركة ضد حماس وحزب الله»، حسب قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، زعم جيش الاحتلال أنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة طفلة.