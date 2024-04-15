نمو صناعة السياحة في جاميكا رغم تحذير سفر أمريكي

من المتوقع أن يساعد فيلم "بوب مارلي: حب واحد" من انتاج باراماونت بيكتشرز وبطولة كينجسلي بن-أدير، في تعزيز صناعة السياحة في جاميكا في 2024.

يأتي هذا بعد زيادة متوقعة بواقع 18 % في عدد السياح في 2023، وفقا لما كشفه دونوفان وايت، مدير السياحة في مجلس السياحة في جامايكا في فبراير.

وهناك اعتقاد أن شعبية الفيلم سوف تجذب المزيد من السياح إلى جامايكا مما يؤدي إلى نمو شامل في صناعة السياحة في البلاد، بحسب موقع "توريزم ريفيو".

وفي 2023، حققت البلاد 3ر4 مليار دولار ورحبت بما يقرب من 1ر4 مليون زائر للجزيرة ولا يشمل ذلك ركاب السفن السياحية.

وتستثمر جامايكا بشكل كبير في صناعة السياحة، حيث أضافت آلاف الغرف الفندقية ورحلات الطيران من الولايات المتحدة. وفي 2022 وحده، أضافت جامايكا ثمانية آلاف غرفة فندقية واستثمرت ملياري دولار في الصناعة.

وبحسب أحدث المستجدات، سوف تضيف جامايكا نحو 15 ألف غرفة فندقية في الخمس إلى السبع سنوات المقبلة. ومن بين هذا الإجمالي، من المتوقع إضافة أكثر من ألفي غرفة عبر أربع ممتلكات بحلول نهاية 2024.

ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذير سفر من الفئة الثالثة لجامايكا جراء معدل الجرائم العنيفة المرتفع مثل السرقة المسلحة وسرقة المنازل والاعتداءات الجنسية والقتل، فأن الدولة الجزيرة تشهد أرقاما مشجعة في صناعة السياحة والفنادق.