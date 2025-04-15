 زيلينسكي يقدم مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا حتى أوائل أغسطس المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أبريل 2025 3:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يقدم مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا حتى أوائل أغسطس المقبل

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
كييف - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 3:21 م

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى السادس من أغسطس المقبل، وفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.

ومن المقرر أن يوافق النواب الأوكرانيون على القرار خلال الجلسة البرلمانية المقبلة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويعد التصويت المرتقب هو التمديد الخامس عشر للأحكام العرفية في أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الشاملة.

وقال الرئيس زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، في فبراير الماضي، إن الأحكام العرفية في أوكرانيا تمنع إجراء الانتخابات.

ويسمح القانون الأوكراني، بتنظيم وإجراء الانتخابات بعد مرور 6 أشهر على الأقل من انتهاء الأحكام العرفية.

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