زيلينسكي يقدم مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا حتى أوائل أغسطس المقبل

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قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى السادس من أغسطس المقبل، وفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.

ومن المقرر أن يوافق النواب الأوكرانيون على القرار خلال الجلسة البرلمانية المقبلة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويعد التصويت المرتقب هو التمديد الخامس عشر للأحكام العرفية في أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الشاملة.

وقال الرئيس زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، في فبراير الماضي، إن الأحكام العرفية في أوكرانيا تمنع إجراء الانتخابات.

ويسمح القانون الأوكراني، بتنظيم وإجراء الانتخابات بعد مرور 6 أشهر على الأقل من انتهاء الأحكام العرفية.