لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لمحمد شريف بعد أنباء اقترابه من الزمالك

نصح حمادة المصري، لاعب الأهلي السابق، نظيره محمد شريف المحترف بصفوف الخليج السعودي، باستكمال مشواره في الاحتراف بدوري روشن.

وقال حمادة المصري، خلال برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد »:" من الطبيعي انتقال محمد شريف للزمالك في عصر الاحتراف، لكن الخليج السعودي يرغب في استمرار محمد شريف ضمن صفوفه، ويجب على محمد شريف استكمال مشواره في الاحتراف".

وأضاف حماده المصري: " هناك حالة من سوء التقييم للاعبين ومبالغة كبيرة في الرواتب الزمالك من حقه تطبيق اللائحة على زيزو، ومتعاطف مع طلبات زيزو الاحترازية بعد إسقاط صورته ودهسها بالأحذية".

وأتم حماده المصري: "كولر مدرب جيد وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق، ووجود محمود الخطيب في مران الأهلي أمر هام لدعم كولر في هذه الفترة".