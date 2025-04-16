 لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لمحمد شريف بعد أنباء اقترابه من الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لمحمد شريف بعد أنباء اقترابه من الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 11:55 م

نصح حمادة المصري، لاعب الأهلي السابق، نظيره محمد شريف المحترف بصفوف الخليج السعودي، باستكمال مشواره في الاحتراف بدوري روشن.

وقال حمادة المصري، خلال برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد »:" من الطبيعي انتقال محمد شريف للزمالك في عصر الاحتراف، لكن الخليج السعودي يرغب في استمرار محمد شريف ضمن صفوفه، ويجب على محمد شريف استكمال مشواره في الاحتراف".

وأضاف حماده المصري: " هناك حالة من سوء التقييم للاعبين ومبالغة كبيرة في الرواتب الزمالك من حقه تطبيق اللائحة على زيزو، ومتعاطف مع طلبات زيزو الاحترازية بعد إسقاط صورته ودهسها بالأحذية".

وأتم حماده المصري: "كولر مدرب جيد وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق، ووجود محمود الخطيب في مران الأهلي أمر هام لدعم كولر في هذه الفترة".


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