ترامب: التوتر مع بريطانيا لن يؤثر على زيارة الملك تشارلز

- الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية تعديل الاتفاق التجاري مع لندن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا تمر بحالة من التوتر، لكنه أكد أنها لن تؤثر على الزيارة الرسمية المرتقبة للملك تشارلز إلى أمريكا.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، انتقد ترامب مجددا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خاصة فيما يتعلق بسياساته في مجالي الطاقة والهجرة، معربا عن خيبة أمله من عدم انضمام بريطانيا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحرب ضد إيران عندما "كانت الولايات المتحدة بحاجة إليهم".

ورغم فتور العلاقات بين البلدين، أكد قصر باكنجهام أن الملك تشارلز سيمضي قدما في زيارة تستغرق أربعة أيام إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبعد ساعات من إعلان تفاصيل برنامج الزيارة، وصف ترامب الملك تشارلز بأنه "رجل نبيل عظيم"، مضيفا: "أعرفه منذ فترة طويلة، إنه شخص رائع".

وشدد ترامب على أن علاقته المتوترة مع ستارمر "لن تؤثر إطلاقا" على الزيارة الملكية، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني ارتكب "خطأ مأساويا" بإغلاق نفط بحر الشمال، وكذلك أيضا في ملف الهجرة.

وفي سياق متصل، لوح ترامب بإمكانية تعديل الاتفاق التجاري مع بريطانيا، مؤكدا أنه منح لندن "اتفاقا جيدا"، لكنه أشار إلى أنه "يمكن تغييره دائما".

وعند سؤاله عن "العلاقة الخاصة"، رد ترامب متسائلا: "مع من؟"، قبل أن يوضح لاحقا انتقاده لبريطانيا، قائلا: "عندما طلبنا منهم المساعدة لم يكونوا موجودين، وعندما احتجنا إليهم لم يكونوا موجودين، وحتى عندما لم نكن بحاجة إليهم لم يكونوا موجودين، وما زالوا كذلك".

وأضاف: "كانت العلاقة أفضل في السابق، لكن الوضع مؤسف.. لقد منحناهم اتفاقا تجاريا جيدا، أفضل مما كان يجب، ويمكن تغييره في أي وقت".