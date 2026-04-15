اليابان تعتزم تقديم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار لجنوب شرق آسيا

تعتزم اليابان تقديم مساعدة مالية بقيمة 10 مليارات دولار لدول جنوب شرق آسيا لمساعدتها في التعامل مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحرب بالشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيسة وزراء اليابان رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أعلنت عن المساعدة بعد عقد لقاء افتراضي مع القادة الإقليميين اليوم الأربعاء. وأضافت في مؤتمر صحفي أن اليابان تعتمد على الدول الآسيوية لتوفير إمدادات طبية مثل قفازات الجراحة.

وقالت تاكايشي للصحفيين " اليابان مرتبطة عن قرب مع دول آسيوية أخرى من خلال سلاسل الإمدادات وسبل أخرى".

وأضافت" نقص الوقود وعرقلة سلاسل الإمدادات في آسيا من شأنهما تعطيل مشتريات المعدات الطبية من آسيا إلى اليابان، مما سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الياباني والمجتمع".