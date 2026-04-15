مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة بغرب ألمانيا

لقي شخصان حتفهما عندما تحطمت طائرة خفيفة في غابة غرب ألمانيا، حسبما قالت السلطات المحلية يوم الثلاثاء.

وأفاد عمدة هيرتجنفالد في ولاية شمال الراين-وستفاليا، شتيفان كرانيـن، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن الطائرة تحطمت بالقرب من بلدة هيرتجنفالد بعد إقلاعها من مطار قرب مدينة آخن.

وأضاف أن متنزهين عثروا على حطام الطائرة داخل منطقة غابات.

وقالت الشرطة إن سبب الحادث لا يزال غير واضح، وإن التحقيقات جارية.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن عمر أو جنس أو مكان إقامة الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، مؤكدة أنه لم يُصب أي شخص آخر في الحادث.