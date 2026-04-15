اصطدمت شاحنة بمبنى تجاري يضم شركة لخدمات الليموزين في مدينة كليفتون التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبينما بدأت فرق الإنقاذ جهودها لسحب الشاحنة من المبنى، اندلع حريق أثناء العملية.

وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث وسيطرت على النيران.