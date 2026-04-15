أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، عن تقدير جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي وفرت أجواء دعم الاستقرار في المنطقة، وأمل أن يكون لبنان مشمولاً بهذه الجهود.

وقال عون، في بيان اليوم الأربعاء: "إن جهود سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة والتي وفرت أجواء لدعم الاستقرار في المنطقة، هي موضع تقدير واعتزاز لبنان".

وأضاف: "نأمل أن يكون لبنان جزءا أصيلا في هذا الجهد، فالمملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الطائف هي موضع ثقة اللبنانيين ودول المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري، ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارسر الماضي بشن هجمات على إسرائيل بعد القصف الأمريكي والإسرائيلي التي استهدفت إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي وحتى إعلان وقف إطلاق نار يوم 7أبريل ولمدة أسبوعين تخلله محادثات في باكستان ولكنها فشلت.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل، إن وقف اطلاق النار لا ينطبق على الهجمات على حزب الله.