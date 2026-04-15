الرئيس الصيني يثمن علاقات بلاده مع روسيا في ظل الفوضى الدولية المتصاعدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن استقرار وموثوقية العلاقات بين الصين وروسيا يعدان أمرا "ثمينا بشكل خاص" في ظل مشهد دولي يتداخل فيه التغيير مع الفوضى.

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بكين، قال شي إن الحيوية القوية والدلالة النموذجية لمعاهدة الصداقة بين البلدين تبرز بشكل أكبر في هذا السياق.

وأضاف أن وزارتي خارجية البلدين تحتاجان إلى التنفيذ الكامل للتوافق الذي تم التوصل إليه بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي والتنسيق الدبلوماسي الوثيق.

كما حث على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو بحيث "ترتقي إلى مستوى أعلى، وتسير بخطى أكثر ثباتا، وتمضي أبعد".

وأشاد شي بقيمة العلاقات بين البلدين، لكنه لم يحدد ما يقصده بـ "الفوضى والتغيرات" في السياق الدولي، في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمدة استمرار الحرب في إيران.

وفي مقاطع من مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الحرب "قريبة من النهاية"، مضيفا أنه أعلن مرارا ما وصفه بانتصار أمريكي في إيران منذ بدء الحرب، رغم أن الواقع على الأرض أكثر تعقيدا.

وتعمقت العلاقات بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022. وأضفى النهج غير التقليدي لترامب تجاه الحرب في أوكرانيا مزيدا من التعقيد على العلاقة، لكنه لم يغيّرها بشكل جذري.

وخلال زيارة بوتين للصين في سبتمبر، رحّب به شي باعتباره "صديقا قديما"، فيما خاطبه بوتين بـ"الصديق العزيز".

ووصل لافروف إلى الصين يوم الثلاثاء في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني وانج يي.