ترامب: الرئيس الصيني ينفي إرسال أسلحة إلى إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، قدم نفيًا رسميًا في رسالة مكتوبة أرسلها إليه.

وأوضح ترامب أنه بعث برسالة إلى نظيره الصيني عقب تقارير تحدثت عن قيام الصين بتزويد إيران بأسلحة في إطار الحرب، مضيفًا: "كتبت له رسالة أطلب منه ألا يفعل ذلك، وقد رد علي برسالة قال فيها، بشكل أساسي، إنه لا يقوم بذلك".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني في بكين مطلع شهر مايو.

وكان متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قد نفى، قبل أيام، تقديم أسلحة لأي طرف من أطراف الصراع الأمريكي الإيراني، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وقال المتحدث إن الصين، باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، تفي بالتزاماتها الدولية، داعيًا الجانب الأمريكي إلى الامتناع عن إطلاق ادعاءات غير مستندة إلى أدلة، وتجنب تأجيج التوترات، مع حث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهدئة الأوضاع.

في المقابل، أشارت معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على تقييمات حديثة، بحسب سي إن إن.