لبنان يتقدم بشكوى عاجلة لمجلس الأمن بعد 100 غارة إسرائيلية أوقعت 303 شهداء في 10 دقائق

طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من مندوبها لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية الغارات الإسرائيلية التي نُفذت في 8 أبريل، وأسفرت عن سقوط 303 شهداء خلال نحو 10 دقائق فقط.

وأوضحت الخارجية اللبنانية، في بيان، أن هذا التصعيد يعد الأعنف منذ 2 مارس الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت نحو 100 غارة جوية خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقالت إن الغارات استهدفت أحياء سكنية مكتظة في بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، دون أي إنذار مسبق، وفي توقيت وصفته بأنه من أكثر فترات اليوم ازدحامًا.

ووفق البيان، أسفرت الغارات عن دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا، معظمهم من المدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء 303 أشخاص، بينهم 30 طفلًا و71 امرأة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1150، من بينهم 143 طفلًا و358 امرأة.

كما أشار إلى تعرض القطاعين الطبي والإسعافي لأضرار مباشرة، حيث سُجلت 17 حالة استهداف لمستشفيات، و101 اعتداء على فرق الإسعاف، ما أسفر عن استشهاد 73 مسعفًا وإصابة 176 آخرين.

ويأتي تقديم الشكوى في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية الإسرائيلية تطورًا دبلوماسيًا، مع انطلاق أول جولة مفاوضات مباشرة بين الجانبين في 14 أبريل في واشنطن برعاية أمريكية، رغم استمرار التصعيد العسكري ورفض حزب الله لأي مفاوضات مباشرة.

في المقابل، تتمسك بيروت بوقف إطلاق النار كشرط أساسي لأي مسار تفاوضي، بينما تصر إسرائيل على نزع سلاح حزب الله كأحد شروطها الرئيسية للتسوية.