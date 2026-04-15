الأمم المتحدة تخصص مساعدات طارئة للسكان المتضررين من الحرب في إيران

خصصت الأمم المتحدة، تمويلا خاصا بحالات الطوارئ لدعم المواطنين المتضررين من الحرب في إيران، حسبما قال مسؤول بارز اليوم الأربعاء.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، إنه وافق على تخصيص ما يعادل أكثر من 12 مليون دولار من صندوق الطوارئ العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن آلاف المدنيين قتلوا وتم تدمير البنية التحتية وعرقلة الخدمات الأساسية.

وقال فليتشر، على موقع "إكس"، إن "هذا التمويل سيساعد شركاءنا على تقديم المساعدة المنقذة للحياة على نطاق واسع".

وتصل الإمدادات الإنسانية إلى إيران متأخرة بسبب تضرر وتعطل خطوط النقل، الأمر الذي يزيد من صعوبة وتكلفة نقل الغذاء والدواء والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية.

وحذر مجلس اللاجئين النرويجي، مؤخرا من التدهور الحاد في الوضع الإنساني في إيران. وأوضح أن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد كما أن الاحتياجات تتزايد بشكل سريع.

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أرسلت ما يربو على 171 طنا من المساعدات للجنة الهلال الأحمر الإيرانية برا، حيث وصلت أول خمس شاحنات، حسبما أعلنت اللجنة أمس الثلاثاء في جنيف.

وأفادت بأن إجمالي 14 شاحنة تم إرسالها من الأردن تضم مواد تكفي حوالي 25 ألف شخص.