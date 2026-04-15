ترامب يهدد بطرد رئيس الاحتياطي الفيدرالي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مهددا بإقالته إذا استمر في منصبه بعد انقضاء ولايته.

تنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في منتصف مايو، وقد انتقد ترامب مرارا عدم خفض معدلات الفائدة بشكل أكثر جرأة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرّح ترامب لقناة فوكس بيزنس: "سأضطر إلى طرده" إذا لم يغادر باول في الوقت المحدد، وأضاف: "كنت أرغب في طرده".

واستهدفت إدارة ترامب الاحتياطي الفيدرالي المستقل على مستويات عدة، فقد فتحت تحقيقا يطال باول بشأن شبهات تحيط بتجاوز تكاليف تجديد مقار الاحتياطي، وسعت إلى عزل عضو مجلس محافظي المؤسسة ليزا كوك.

وردا على سؤال عما إذا كان سيوقف تحقيق وزارة العدل المتعلق بباول، قال ترامب: "أنا جاد. يجب أن أعرف الحقيقة".

عيّن ترامب المصرفي كيفن وارش خلفا لباول، إلا أنه يجب أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ قبل توليه المنصب.

وسيخضع وارش لجلسة استماع للمصادقة على تعيينه في لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل.

لكن عملية المصادقة على تعيينه تواجه تحديات في ظل انتقاد بعض المشرعين تحقيق وزارة العدل باعتباره ضغطا سياسيا على الاحتياطي الفدرالي.

وتعهد السناتور توم تيليس، وهو عضو في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب ويشغل مقعدا في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، بتعطيل الترشيح طالما بقي التحقيق مستمرا.

وإذا تعطلت عملية تعيين وارش، يمكن لباول قانونيا البقاء في منصبه رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

تولى باول رئاسة الاحتياطي الفدرالي لأول مرة خلال ولاية دونالد ترامب الأولى عام 2018، وأعيد تعيينه في المنصب في عهد الديموقراطي جو بايدن عام 2022.