الصين لـ إيران: المفاوضات تصب في مصلحة شعبكم

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، دعم بكين لـ"الحفاظ على دينامية مفاوضات السلام" في الشرق الأوسط.

وقال وانج في بيان إنّ المفاوضات تصبّ في المصلحة الأساسية للشعب الإيراني، مشيرا إلى أنّ الصين مستعدة لمواصلة أداء "دور بنّاء" من أجل السلام في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في طهران.

ورافق منير وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة ‌بين الولايات المتحدة ‌وإيران.

وسبق أن قال مسئولان أمريكيان إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين أحرزوا تقدمًا في المحادثات يوم الثلاثاء، واقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب.