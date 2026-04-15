 الصين لـ إيران: المفاوضات تصب في مصلحة شعبكم - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أبريل 2026 6:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

الصين لـ إيران: المفاوضات تصب في مصلحة شعبكم

وكالات
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 5:59 م

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، دعم بكين لـ"الحفاظ على دينامية مفاوضات السلام" في الشرق الأوسط.

وقال وانج في بيان إنّ المفاوضات تصبّ في المصلحة الأساسية للشعب الإيراني، مشيرا إلى أنّ الصين مستعدة لمواصلة أداء "دور بنّاء" من أجل السلام في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في طهران.

ورافق منير وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة ‌بين الولايات المتحدة ‌وإيران.

وسبق أن قال مسئولان أمريكيان إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين أحرزوا تقدمًا في المحادثات يوم الثلاثاء، واقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك