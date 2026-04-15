إيران تهدد بتعطيل التجارة في منطقة الخليج ردا على الحصار البحري الأمريكي

هدد قائد القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بوقف التجارة في منطقة الخليج إذا لم ترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية.

ولم تتمكن أي سفينة من تجاوز القوات البحرية الأمريكية خلال الـ48 ساعة الأولى من الحصار، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن بيانا صادرا عن القيادة العسكرية جاء فيه أنه في حال هدد الحصار سلامة السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، فإن ذلك سيعد خرقا لوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الجيش الإيراني يمكن أن يحاصر البحر الأحمر في حال خرقت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، وهذا سيشمل منع ميلشيا الحوثي باليمن- التي تدعمها إيران، مرور السفن عبر مضيق باب المندب.

ويربط الممر المائي أوروبا بآسيا عبر قناة السويس، أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية.

وجاء هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب في إيران "تقترب جدًا من النهاية" في مقابلة تم بثها اليوم الأربعاء.

وزعم ترامب أيضا أن الصين وافقت على عدم تقديم أسلحة لإيران، حيث تنتشر تقارير تفيد بأن بكين تفكر في نقل الأسلحة.

ونفت وزارة الخارجية الصينية في الأيام الأخيرة تقديم البلاد أي شكل من أشكال الدعم العسكري لإيران.

من جانبها، قالت البحرية الأمريكية إنها ستستخدم القوة لفرض الحصار على إيران.

وتقوم السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية بإبلاغ السفن التجارية داخل إيران وما حولها بأنها مستعدة للصعود إليها واستخدام القوة لإجبار السفن التي تقوم بأعمال تجارية مع إيران على الامتثال للحصار.

وجاء في رسالة إذاعية للبحرية نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم الصعود على متن السفن لفرض الحظر عليها ومصادرتها أثناء عبورها من أو إلى ميناء إيراني".

وأكد مسؤول عسكري، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الرسالة يتم بثها حاليا إلى جميع السفن في المنطقة.

وأضافت الرسالة الإذاعية: "إذا لم تمتثلوا لهذا الحصار، فسنستخدم القوة".