إيران تهدد باستئناف الهجمات ردا على الحصار البحري الأمريكي

هددت القيادة العسكرية الإيرانية باستئناف الهجمات ردا على الحصار البحري الأمريكي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بيانا صادرا عن القيادة العسكرية جاء فيه أنه في حال هدد الحصار سلامة السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، فإن ذلك سيعد خرقا لوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الجيش الإيراني يمكن أن يحاصر البحر الأحمر في حال خرقت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار. وهذا سيشمل منع ميلشيا الحوثي باليمن- التي تدعمها إيران، مرور السفن عبر مضيق باب المندب.

ويربط الممر المائي أوروبا بآسيا عبر قناة السويس، أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية.