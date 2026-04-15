الإمارات وإيران تبحثان هاتفيًا تطورات المنطقة وجهود التهدئة

جرى اتصال هاتفي بين نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الشورى الإيران محمد باقر قاليباف بحث خلاله الطرفان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.

وشنت إيران هجمات منذ نهاية فبراير ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي الثامن من أبريل على هدنة لمدة أسبوعين، مدعومة من إسرائيل، لكنها لا تزال تتعرض لضغوط بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة ضد حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.